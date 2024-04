Milenkovic: “Dobbiamo sfruttare subito le occasioni. In difesa attenti e concentrati come all’andata”

Le parole del difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio del ritorno del quarto di finale di Conference League contro i cechi del Viktoria Plzen:

“Dobbiamo sfruttare subito le occasioni sennò diventa difficile con il passare dei minuti. Siamo pronti e concentrati, l’abbiamo preparata nel miglior modo possibile.

In difesa? Ci sono due fasi nel calcio. Noi dietro dobbiamo stare attenti e concedere pochissimo come all’andata con le preventive ed essere messi bene in campo. Concentrati per tutta la partita”.

