Corriere dello Sport: “Ma che fine ha fatto Pongracic? Firenze rimpiange Milenkovic”

L'infortunio ed un inizio appannato ha alimentato lo scetticismo intorno a Pongracic

Marin Pongracic, difensore della Fiorentina, è fermo dal 21 settembre a causa di un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Nonostante il problema sembrasse inizialmente lieve, a quasi un mese di distanza il giocatore non ha ancora recuperato completamente e continua ad allenarsi a parte.

Questo infortunio, insieme a un inizio poco convincente in maglia viola, caratterizzato da errori difensivi e cartellini, ha alimentato lo scetticismo attorno all'investimento di 15 milioni di euro fatto dal club per lui. I paragoni con Nikola Milenkovic, che ha lasciato un vuoto nella difesa e sta facendo bene in Premier League, stanno aumentando la pressione su Pongracic. Firenze inizia a sentire la mancanza del suo ex numero 4. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-finalmente-ha-2-terzini-che-sanno-far-male-gosens-e-dodo-sanno-difendere-e-attaccare-chiedere-al-milan/272822/