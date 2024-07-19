Il retroscena del Corriere dello Sport: “Milenkovic voleva cambiare aria, così Palladino ha spinto per Pongracic”

Milenkovic voleva iniziare una nuova avventura

Nel primo pomeriggio ha conosciuto parte del gruppo squadra e scambiato due parole con Raffaele Palladino: come per Kean, anche sul suo acquisto c'è la firma dell'ex Monza che, dopo aver registrato da Milenkovic la volontà di cambiare aria, ha dato il via libera per il tutto per tutto sull'ex Lecce. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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