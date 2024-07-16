264 presenze e 7 anni a Firenze, con Milenkovic se ne va una delle ultime bandiere della Fiorentina

Nikola Milenkovic è ormai pronto a lasciare la Fiorentina dopo che il club viola ha ricoperto una parentesi importante della sua vita

Nikola Milenkovic è ormai pronto a salutare la Fiorentina, mancano solo gli ultimi passaggi burocratici per il suo trasferimento al Nottingham Forrest, e dopo di che Milenkovic non sarà più un tesserato della Fiorentina. Milenkovic è arrivato nel 2017 all'età di 20 anni dal Partizan Belgrado e da li ad oggi ha collezionato 264 presenze con il club viola, diventato il 18° giocatore per presenze nel club gigliato, ed il terzo difensore centrale con più apparizioni alle spalle solo di Brizi e Celeste Pin.

Ha esordito come terzino destro della Fiorentina di Pioli ed è arrivato ad essere il punto di riferimento della difesa sotto la gestione Italiano, arrivando ad avere i ranghi di vicecapitano ed essendo un perno nello spogliatoio viola anche per la sua lunga esperienza fiorentina. In prima persona Milenkovic ha vissuto infatti molti avvenimenti della storia recente della Fiorentina dal passaggio di proprietà, passando per le scomparse di Astori e Joe Barone. Anche dal punto di vista sportivo Milenkovic ha vissuto stagioni di ogni tipo, dalle lotte salvezza fino alla riconquista del Europa e le finali europee. Proprio con la notte amara di Atene si chiude l'avventura di Mienkovic nella Fiorentina, avventura che rimarrà sicuramente un capitolo lungo e importante della sua vita.

PONGRACIC TENTATO DALL'OFFERTA DELLA FIORENTINA

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