Pedullà: "La Fiorentina ha autorizzato Milenkovic a fare le visite mediche con il Nottingham Forest"

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha rivelato tramite il proprio profilo X che la Fiorentina ha dato il via libera a Milenkovic per effettuare le visite mediche con il su...

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha rivelato tramite il proprio profilo X che la Fiorentina ha dato il via libera a Milenkovic per effettuare le visite mediche con il suo nuovo club ed iniziaire ufficialmente l'avventura con il Nottingham Forest. Il trasferimento avverrà per 12 milioni di euro più 3 di bonus e la Fiorentina ha già individuato e chiuso la trattativa per il suo sostituto Marin Pongracic

DI MARZIO SU CARDOSO

https://www.labaroviola.com/di-marzio-rilancia-la-fiorentina-vuole-il-mediano-americano-del-betis-cardoso/260971/