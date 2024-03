La Gazzetta condanna Milenkovic, voto 4,5: “Il mio film cult e Contrattempo. Sbaglia sui 2 gol”

Non è stata una serata brillante per Milenkovic, il difensore serbo ha commesso i due errori che hanno portato ai due gol subiti dalla Fiorentina contro il Milan, questo il commento de la Gazzetta che mette 4,5 come voto. Ecco il commento:

Diceva: “Il mio film cult è Contrattempo”. Eh, troppi: Leao lo salta e lo grazia, scivola sullo 0-1, perde Rafa sul raddoppio…

LE PAROLE DI PIOLI DALLA SALA STAMPA DEL FRANCHI