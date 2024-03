Pioli: “La Fiorentina ci ha messo in difficoltà. Quando vengo a Firenze la mente va sempre indietro nel tempo”

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Fiorentina, queste le sue parole:

“Non siamo i più forti ma ci stiamo avvicinando ad esserlo. Nei primi 4 mesi la nostra fase difensiva non è stata all’altezza, ma questa crescita ci servirà per andare meglio nel futuro. Ogni volta che torno a Firenze la mente torna indietro nel tempo, oggi è stata una serata particolare, era molto sentita, il pre partita è stato molto particolare, poi siamo entrati dentro la partita. Nell’intervallo ho detto che stavamo interpretando bene la partita, stava funzionando il nostro modo di giocare, non ho parlato degli errori fatti, ho detto di continuare così e di andare avanti. La Fiorentina ci ha sempre messo in difficoltà nelle partite qui a Firenze. Nel primo tempo abbiamo concesso solo l’occasione di Belotti, ci ha sorpreso la palla di prima di Ikonè. Doveva giocare Pulisic ma ieri mi ha detto che aveva un fastidio”