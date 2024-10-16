Milenkovic torna a Firenze: pranzo con amici in Sant'Ambrogio, un nuovo gesto d'amore per la città

Milenkovic torna a Firenze per un pranzo con amici, confermando il suo legame con la città e la Fiorentina

Durante un'estate caratterizzata da numerosi nuovi arrivi, non sono mancate le partenze. Tra le più rilevanti c'è stata quella di Nikola Milenkovic, che ha detto addio alla Fiorentina dopo 7 anni per iniziare una nuova esperienza in Premier League, precisamente con il Nottingham Forest. Nonostante il cambio di squadra, l'ex difensore viola non ha dimenticato gli anni trascorsi a Firenze. Proprio oggi, infatti, è stato avvistato a pranzo in un rinomato ristorante di Sant'Ambrogio, in compagnia di due amici fiorentini. Non sono mancati i selfie con i tifosi, ma non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione. Un'altra dimostrazione del suo affetto per la città e la squadra, come sempre confermato. La notizia è stata riportata da Firenze e Dintorni.

Palladino: “Nelle difficoltà si cresce, ora siamo sulla strada giusta. Vogliamo raggiungere grandi obiettivi”

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