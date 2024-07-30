Amoruso: "Milenkovic non è mai cresciuto, giusto venderlo ora per quella cifra"

L'ex difensore centrale viola ha commentato vari temi legati al mondo della Fiorentina a partire dalla cessione del serbo

L'ex difensore viola ha commentato vari temi sulla Fiorentina al sito Europacalcio.it come la cessione di Milenkovic: "Credevamo che poteva raggiungere un altro livello, ma non è mai cresciuto come ci si aspettava e soprattutto guadagnava tanti soldi, giusto venderlo ora per quella cifra. "

Su Palladino: "Sicuramente è un tecnico giovane, promettente che comunque ha un importante banco di prova da affrontare perché la Fiorentina non è il Monza. Lì ha fatto benissimo, magari la parte finale della stagione è stata un attimo deludente, però è un predestinato. Bisogna solo vedere che squadra avrà a disposizione".

Su Colpani: "Meglio di Zaniolo per i viola, conosce l'allenatore e sa coprire più ruoli a centrocampo che è la parte di campo dove bisogna intervenire maggiormente".

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