Polverosi: "La cessione di Milenkovic significa grande ridimensionamento per la Fiorentina, spero arrivi uno più forte"
Il noto giornalista ha commentato oggi la cessione del centrale serbo al Nottingham Forrest dopo diverse stagioni in viola
A Lady Radio Alberto Polverosi ha commentato la cessione ormai definita di Milenkovic in Inghilterra e non solo: "Spero che la Fiorentina prenda un difensore più forte di Milenkovic anche se è dura, questa cessione significa che la Fiorentina ha un grande ridimensionamento, è evidente. La mia speranza è che capiti lo stesso di quando fu venduto Nastasic e arrivò Savic, comunque ora ne devi prendere almeno 2 di centrali perché giocherai a 3 e, di conseguenza, devi avere i numeri giusti e poi hai Comuzzo che completerà l'organico. La Fiorentina sta perdendo la sua ossatura ed è preoccupante perché devi comprare sempre più giocatori e il tempo stringe. Poi hai Ikoné e Nzola che non fanno parte del progetto quindi dovrai sostituirli. In questo momento non ci sono certezze, anzi bisogna riconoscere che la Fiorentina è attardata."
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