Amoruso: "Milenkovic a Firenze ha sempre fatto il compitino, non ha mai trascinato la squadra"

L'ex difensore centrale viola è tornato sulla cessione del centrale serbo in Inghilterra e ha commentato il nuovo arrivo

A Radio Bruno è intervenuto l'ex difensore viola Lorenzo Amoruso che ha parlato di nuovo della cessione di Milenkovic e dell'arrivo di Pongracic al suo posto. Ecco le sue parole: "Milenkovic non si è mai sporcato le mani a Firenze, è arrivato molto giovane però non è mai migliorato così tanto da affidargli la guida della difesa viola. Mi sembra uno che ha poca personalità perché nei momenti difficili ha sempre fatto solo il compitino senza mai dare qualcosa in più alla causa. Per me lui non vale più di quei soldi in questo momento ed è stato giusto cederlo ora per rinnovare la squadra con gente più fresca. Qualche anno fa lo vennero a vedere degli emissari del Manchester United per portarlo in Inghilterra, ma lo videro distratto e non proprio così preciso, per questo virarono su altri obbiettivi soprattutto più che altro per il costo che aveva, li conosco quindi so che è così".

Su Pongracic: "Non è un giocatore raffinato soprattutto perché non gli veniva chiesto di esserlo. Pongracic è uno concreto, viene da una squadra che si doveva salvare quindi badava poco all'eleganza o all'impostazione del gioco. Bisogna vedere se saprà mettere una pezza per limitare i buchi della difesa viola che ha preso troppi gol nella gestione di Italiano".

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