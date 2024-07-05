Di Marzio: "In caso di partenza di Milenkovic a la Fiorentina piace Logan Costa del Tolosa"

La Fiorentina pensa a come migliorare la rosa da mettere a disposizione di Raffaele Palladino. La dirigenza viola ha una lista di nomi per la difesa, in caso di cessione di Nikola Milenkovic. Logan Co...

La Fiorentina pensa a come migliorare la rosa da mettere a disposizione di Raffaele Palladino. La dirigenza viola ha una lista di nomi per la difesa, in caso di cessione di Nikola Milenkovic. Logan Costa è un profilo che piace alla Fiorentina. Il classe 2001 ha vissuto una buona stagione con il Tolosa in Ligue 1 ed è finito sulla lista della società viola Il capoverdiano è legato al Tolosa fino al 30 giugno 2026. È nella lista della Fiorentina ed è un profilo che piace. Da capire, però, prima il futuro di Nikola Milenkovic. In caso di uscita, la Fiorentina potrebbe puntare Logan Costa. Logan Costa ha giocato 38 partite in stagione con la maglia del Tolosa tra Ligue 1 e UEFA Europa League. In campionato ha anche segnato un gol e fornito un assist. Lo scrive Gianluca Di Marzio

LE PAROLE DI ETO'O

https://www.labaroviola.com/etoo-ho-bei-ricordi-di-firenze-e-di-quando-ci-giocavo-da-avversario-era-una-bella-atmosfera/259607/