Sopresa Cristoforo, ma il Corvo lo sapeva: ora fategli posto...

La Repubblica oggi evidenzia la buona prova di Cristoforo nella serata di ieri. "Vedrete, ha detto più volte Corvino, la vera sorpresa sarà lui". Il quotidiano ricorda anche come l'obbligo di riscatto...

La Repubblica oggi evidenzia la buona prova di Cristoforo nella serata di ieri. "Vedrete, ha detto più volte Corvino, la vera sorpresa sarà lui". Il quotidiano ricorda anche come l'obbligo di riscatto, fissato a 4 milioni di euro, lo renda sicuramente l'investimento più oneroso. E osserva come l'uruguaiano sappia bene come muoversi in Europa League, visto che con il Siviglia l'ha vinta 3 volte. Sempre pronto, già consapevole di quello che deve fare prima di ricevere la palla, capace di inserirsi negli spazi. E poi quell'assist di tacco, ad impreziosire una serata che lo ha eletto a piacevole sorpresa.