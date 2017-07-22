CRISTOFORO FA IL BORJA, FLOP BABA. I TOP E I FLOP DI FIORENTINA - BARI 1-1

Male anche Bruno Gaspar. Baez nota positiva della squadra viola. La prima vera amichevole della Fiorentina finisce 1-1

Sì è conclusa 1-1 la partita tra Fiorentina e Bari nel ritiro di Moena. Al vantaggio del primo tempo di Improta ha risposto Baez con un bel gol di tacco nella ripresa

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Cristoforo: È lui il cervello del gioco viola, fa quello che faceva in pratica Borja Valero, detta i tempi di gioco, tocchi di classe e buoni lanci. Pesca meravigliosamente Federico Chiesa nel primo tempo ma il classe 97 viola spreca malamente.

Baez: Non solo il gol di tacco splendido per il gol del pareggio ma è sembrato in palla, veloce e voglioso di far vedere il proprio potenziale al nuovo tecnico Stefano Pioli. Da provare ancora.

FLOP

Babacar: Lento, impreciso, sbaglia tanti passaggi e non arriva quasi mai alla conclusione. Sia chiaro, dalla sua parte ha un gioco viola anche ancora non c'è e soprattutto una difesa barese sempre troppo chiusa. Ma è sembrato un Babacar ancora molto lontano da ciò che tutti si augurano di vedere quest'anno.

Bruno Gaspar: Tanti palloni e contrasti persi, il terzino portoghese è sembrato attento solo a svolgere il suo compitino senza strafare in fase difensiva ma spesso gli esterni del Bari lo hanno superato con un'imbarazzante semplicità.