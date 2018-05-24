Cristoforo: "E' certo che non continuerò a Firenze. Presto il punto con il mio agente.."
Parole di addio per l'ex centrocampista del Siviglia, Sebastian Cristoforo in un'intervista ieri a RadioSport890 ha dichiarato: "Presto farò il punto della situazione con il mio agente ma è sicuro che...
A cura di Redazione Labaroviola
24 maggio 2018 09:30
Parole di addio per l'ex centrocampista del Siviglia, Sebastian Cristoforo in un'intervista ieri a RadioSport890 ha dichiarato: "Presto farò il punto della situazione con il mio agente ma è sicuro che non continuerò la mia carriera a Firenze nella Fiorentina. Il Siviglia? Ho un buon rapporto con la mia ex squadra" Ma le indiscrezioni portano a pensare un ritorno in Uruguay al Penarol.