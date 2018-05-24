Cristoforo: "E' certo che non continuerò a Firenze. Presto il punto con il mio agente.."

Parole di addio per l'ex centrocampista del Siviglia, Sebastian Cristoforo in un'intervista ieri a RadioSport890 ha dichiarato: "Presto farò il punto della situazione con il mio agente ma è sicuro che...

A cura di Redazione Labaroviola 24 maggio 2018 09:30

Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Cristoforo

Condividi