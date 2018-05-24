Corriere Fiorentino, Batistuta a breve inizierà il corso da allenatore. Che suggestione sarebbe vederlo mister della Fiorentina?

Secondo quanto riportato da Il Corriere Fiorentino nell'edizione odierna, ben presto Gabriel Omar Batistuta tornerà a Firenze per svolgere il corso da allenatore. Il bomber argentino dovrà affrontare...

Secondo quanto riportato da Il Corriere Fiorentino nell'edizione odierna, ben presto Gabriel Omar Batistuta tornerà a Firenze per svolgere il corso da allenatore. Il bomber argentino dovrà affrontare una lunga trafila: prima affronterà il corso UEFA B/UEFA A, riservato a calciatori che hanno disputato almeno 180 presenze in Serie A ed hanno partecipato alle fasi finale dei Mondiali, cose ampiamente raggiunte da BatiGoal, il corso verrà affrontato anche da Pirlo ed insieme poi dopo aver raggiunto questo traguardo che gli permetterebbe di allenare fino in Serie C, faranno il corso UEFA PRO per allenare in Serie A. Che suggestione sarebbe vederlo allenatore della Fiorentina?