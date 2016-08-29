Cristoforo si presenta: "La Fiorentina è uno dei migliori club in Europa. Voglio convincere Sousa. Gli infortuni..."

Ci tengo a fare bene qui alla Fiorentina, è l'occasione della mia carriera

Nella sala stampa del Franchi si è presentato il nuovo acquisto Cristoforo, arrivato in prestito con obbligo di riscatto dal Siviglia. Queste le sue parole:

"La Fiorentina è una delle migliori squadre d'Italia e anche in Europa. A Firenze ci sono tutti i presupposti per fare un'ottima stagione con la maglia della Fiorentina. Sono qua per portare avanti la mia carriera e crescere in una squadra importante. Voglio lavorare per aiutare i viola a vincere in Italia e in Europa".

"Ho avuto infortuni in passato, ma può succedere a tutti. Ora voglio andare avanti, è tutto alle spalle e spero di dare il mio contributo. Fisicamente adesso sto bene"

Sul possibile rilancio in viola: "È molto importante per me arrivare in una squadra come la Fiorentina, che mi permetterà di giocare in un campionato di livello come la Serie A. Ci tengo a fare bene in questa nuova avventura".

"Il mio obiettivo è di conquistarmi un posto in squadra e giocare il più possibile, voglio conquistare la fiducia di Paulo Sousa"