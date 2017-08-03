Cristoforo: "Vogliamo fare bene, sono a completa disposizione di Pioli. Ho parlato con Borja e Vecino..."

Trequartista o mediano non conta, spero solo di giocare di più rispetto allo scorso anno. Dispiace per Vecino ma è il calcio" così Cristoforo

Dopo l'allenamento in Germania della Fiorentina ha parlato ai microfoni di Viola Channel Sebastian Cristoforo, queste le sue parole:

"Stiamo facendo un buon lavoro a)in Germania così come fatto a Moena, dobbiamo continuare a lavorare e andare avanti così. Sto bene a Firenze, l’anno scorso ho giocato qualche partita, spero di poter giocare di più quest’anno. Ruolo da mediano anziché trequartista? Mi trovo bene anche lì, ho parlato con il mister, e sono a completa disposizione.

Vogliamo fare un grande campionato, per la città e per i tifosi, e stare il più possibile a ridosso delle zone alte della classifica.

Mi dispiace che Vecino sia andato via, è una grande persona oltre che un grande calciatore, ma questo è il calcio.

Con Veretout mi sto trovando bene, ma gioco dove e con chi vuole il mister, per me non è un problema.

Ci siamo sentiti con Borja e Vecino per la sfida contro l'Inter alla prima giornata, ma ne riparleremo più avanti quando saremo a ridosso della partita adesso è troppo presto"