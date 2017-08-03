The Sun, oltre a Fiorentina e Roma anche Liverpool e Everton su Mor. Il prezzo del cartellino..

Come riportato dal quotidiano multimediale The Sun si aggiungerebbero altre squadre alla corsa per il giovane talento turco Emre Mor

Come riportato dal quotidiano multimediale The Sun si aggiungerebbero altre squadre alla corsa per il giovane talento turco Emre Mor. Oltre a Fiorentina e Roma infatti, ci sarebbe anche l'Inter sull'esterno del Borussia. All'estero invece, è un derby tra Liverpool e Everton. Il costo del cartellino si avvicina sempre intorno ai 12 milioni e la Fiorentina è pronta a sbilanciarsi fino a 15