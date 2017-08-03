The Sun, oltre a Fiorentina e Roma anche Liverpool e Everton su Mor. Il prezzo del cartellino..
Come riportato dal quotidiano multimediale The Sun si aggiungerebbero altre squadre alla corsa per il giovane talento turco Emre Mor
A cura di Redazione Labaroviola
03 agosto 2017 11:19
Come riportato dal quotidiano multimediale The Sun si aggiungerebbero altre squadre alla corsa per il giovane talento turco Emre Mor. Oltre a Fiorentina e Roma infatti, ci sarebbe anche l'Inter sull'esterno del Borussia. All'estero invece, è un derby tra Liverpool e Everton. Il costo del cartellino si avvicina sempre intorno ai 12 milioni e la Fiorentina è pronta a sbilanciarsi fino a 15