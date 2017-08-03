Il Nizza passa i preliminari, salta Eysseric alla Fiorentina?

Sul Corriere dello Sport si parla di Valentin Eysseric. Domani dovrebbe essere il giorno giusto per le visite mediche del centrocampista, jolly capace di svariare tra la trequarti e le corsie laterali...

Sul Corriere dello Sport si parla di Valentin Eysseric. Domani dovrebbe essere il giorno giusto per le visite mediche del centrocampista, jolly capace di svariare tra la trequarti e le corsie laterali, che il Nizza ha voluto tenere con sé nei due impegni del terzo turno preliminare verso la prossima Champions. Non appena rientrato dall’Olanda, dove ieri sera ha affrontato l’Ajax, volerà in Italia. Il passggio di turno del Nizza però, potrebbe rimandare la cessione di Eysseric.