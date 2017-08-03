Oggi, 15 anni fa, i Della Valle presero la Fiorentina. Dalla C2 alla A, senza nessun trofeo in bacheca..

Quest'oggi è una ricorrenza importante nella storia di Firenze e della Fiorentina. Oggi, quindici anni fa, la famiglia Della Valle..

Quest'oggi è una ricorrenza importante nella storia di Firenze e della Fiorentina. Oggi, quindici anni fa, la famiglia Della Valle con Diego a capo di tutto, saliva alla presidenza della società viola, dopo che quest'ultima era fallita sotto la precedente gestione di Vittorio Cecchi Gori. Era il 3 agosto 2002 e da lì la repentina risalita dalla C2 alla Serie A e la presenza stabile della Fiorentina in massima serie, spesso a livelli competitivi e in Europa, pur con nessun trofeo in bacheca..