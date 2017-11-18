La Nazione, Cataldi piace alla Fiorentina. Lazio e Benevento possono lasciarlo andare. Cristoforo nell'affare?

Secondo quanto scrive La Nazione, tra gli obiettivi della Fiorentina per gennaio c’è anche Danilo Cataldi, centrocampista del Benevento, ma di proprietà della Lazio dove è cresciuto. Il club campano s...

Secondo quanto scrive La Nazione, tra gli obiettivi della Fiorentina per gennaio c’è anche Danilo Cataldi, centrocampista del Benevento, ma di proprietà della Lazio dove è cresciuto. Il club campano sarebbe disponibile a liberare il giocatore e anche la Lazio sembra disposta a girare il giocatore alla squadra viola. La società di Lotito proporrà ai viola il diritto di riscatto obbligatorio a 6 milioni di euro. In pratica la Fiorentina sarà chiamata all’acquisto di Cataldi a titolo definitivo a fine stagione e su questo il direttore generale Corvino vorrebbe rivedere qualcosa. Sul quotidiano si legge anche che nell'affare e quindi girato al Benevento (prestito) potrebbe essere girato Cristoforo, che è poco considerato da Stefano Pioli.