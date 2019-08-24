Sky, Cristoforo è vicino al Girona. Il suo sostituto potrebbe essere Ginella del Montevideo Wanderers
Secondo Sky Sport Cristoforo è vicino al Girona. Al suo posto i viola stanno pensando a Francisco Ginella capitano dell'under 21 uruguaiana e calciatore del Montevideo Wanderers.
A cura di Redazione Labaroviola
24 agosto 2019 20:32
Secondo Sky Sport Cristoforo è vicino al Girona. Al suo posto i viola stanno pensando a Francisco Ginella capitano dell'under 21 uruguaiana e calciatore del Montevideo Wanderers.