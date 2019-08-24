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Sky, Cristoforo è vicino al Girona. Il suo sostituto potrebbe essere Ginella del Montevideo Wanderers

Secondo Sky Sport Cristoforo è vicino al Girona. Al suo posto i viola stanno pensando a Francisco Ginella capitano dell'under 21 uruguaiana e calciatore del Montevideo Wanderers.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 agosto 2019 20:32
Sky, Cristoforo è vicino al Girona. Il suo sostituto potrebbe essere Ginella del Montevideo Wanderers - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Cristoforo
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Cristoforo
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Secondo Sky Sport Cristoforo è vicino al Girona. Al suo posto i viola stanno pensando a Francisco Ginella capitano dell'under 21 uruguaiana e calciatore del Montevideo Wanderers.

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