Cristoforo: "Gioco dove vuole il mister, lui vuole un calcio d'attacco. Vogliamo vincere sempre"

Grande soddisfazione per il mio primo gol con la Fiorentina e in Europa

Dopo la vittoria e il gol contro lo Slovan Liberec in Europa League ha parlato Cristoforo ai microfoni di Sky, queste le sue parole: "È il mio primo gol europeo. La mia posizione? Ho sempre giocato da centrocampista a metà campo ma al mister piace il calcio offensivo e quindi gioco li. Volevamo vincere e farlo bene in casa ci dà solo tante soddisfazioni"