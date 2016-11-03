Cristoforo: "Gioco dove vuole il mister, lui vuole un calcio d'attacco. Vogliamo vincere sempre"
Grande soddisfazione per il mio primo gol con la Fiorentina e in Europa
A cura di Redazione Labaroviola
03 novembre 2016 23:31
Dopo la vittoria e il gol contro lo Slovan Liberec in Europa League ha parlato Cristoforo ai microfoni di Sky, queste le sue parole: "È il mio primo gol europeo. La mia posizione? Ho sempre giocato da centrocampista a metà campo ma al mister piace il calcio offensivo e quindi gioco li. Volevamo vincere e farlo bene in casa ci dà solo tante soddisfazioni"