Ufficiale, dal Siviglia arriva Cristoforo, ecco chi è il nuovo mediano della Fiorentina

Colpo a sorpresa della Fiorentina, in prestito con obbligo di riscatto arriva il centrocampista classe 93

Colpo di mercato per la Fiorentina di Paulo Sousa, che puntella il centrocampo con l'arrivo di Cristoforo dal Siviglia. Il classe '93 arriva in prestito con obbligo di riscatto dopo aver vinto tre volte l'Europa League in Andalusia.

Ecco il comunicato viola: "La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatoreSebastian Carlos Cristoforo Pepe dal Sevilla Futbol Club".

Importante innesto per la formazione viola: Cristoforo ha vinto tre Europa League in carriera con il Siviglia, con cui ha giocato 56 partite. Poca predisposizione offensiva per l'uruguaiano, che ha segnato solo un goal con la precedente maglia del Penarol, realizzando nove assist in carriera. Nella sua ultima stagione al Siviglia ha totalizzato 33 presenze ed un gol.