Cristoforo ha rifiutato il Girona perché non era intenzionato a giocare in seconda divisione
Secondo il portale catalano Ara, ieri il Girona ha provato a prendere Sebastian Cristoforo della Fiorentina. Il centrocampista della viola aveva già rifiutato l’offerta del club catalano perché non vo...
A cura di Redazione Labaroviola
03 settembre 2019 09:53
Secondo il portale catalano Ara, ieri il Girona ha provato a prendere Sebastian Cristoforo della Fiorentina. Il centrocampista della viola aveva già rifiutato l’offerta del club catalano perché non voleva giocare in seconda divisione. Le parti si erano riaperte ma la trattativa non ha dato il buon esito.