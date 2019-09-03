Cristoforo ha rifiutato il Girona perché non era intenzionato a giocare in seconda divisione

Secondo il portale catalano Ara, ieri il Girona ha provato a prendere Sebastian Cristoforo della Fiorentina. Il centrocampista della viola aveva già rifiutato l’offerta del club catalano perché non vo...

A cura di Redazione Labaroviola 03 settembre 2019 09:53

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