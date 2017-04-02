Cristoforo: "Al Siviglia giocavo a centrocampo. Voglio restare. La vittoria di oggi..."

Le parole di Cristoforo dopo la vittoria contro il Bologna

Al termine della partita tra Fiorentina e Bologna è intervenuto Sebastian Cristoforo. Queste le sue dichiarazioni:

"Sono contento per la vittoria. Il mio ruolo? Per tre anni al Siviglia ho giocato a centrocampo ma posso giocare anche in altre posizioni. Il calcio italiano? Qui per imparare devo giocare di più, anche se non spetta a me dire se devo scendere in campo o meno. Decide il mister. Il calcio italiano è più difficile. Il mio futuro? Spero davvero di restare, innanzi tutto però speriamo di vincere più partite possibile per arrivare in Europa. League”.