Corvino confessa: "La vera rivelazione sarà Cristoforo"

La Fiorentina crede nell'ex centrocampista del Siviglia, per lui è stato fissato un obbligo di riscatto

In Europa League, Sousa si appresta a fare degli aggiustamenti e a cambiare la formazione titolare. In rampa di lancio sembra esserci in particolare a centrocampo, Cristoforo, acquistato in estate dal Siviglia. Il giocatore è uno dei pallini di Corvino che su di lui ha sempre detto: "Il prossimo a sorprendervi sarà Cristoforo". Questo a significare il fatto che la società crede molto in questo ragazzo per il quale è stato già fissato l'obbligo di riscatto a fine campionato. Fino ad oggi abbiamo visto il centrocampista uruguaiano in campo solo qualche minuto contro l'Udinese in campionato, è arrivato a fine mercato e a poco a poco sta conquistando tutti al centro sportivo viola.