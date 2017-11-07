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Da Sousa a Pioli, Cristoforo non ha convinto nessuno, adesso si aprono le porte della cessione. Hagi invece...

Il rapporto tra la Fiorentina e Sebastian Cristoforo non è stato certamente di quelli che hanno scatenato entusiasmo. L’uruguaiano ha fatto molta fatica ad imporsi, con Sousa prima ed adesso con Pioli...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 novembre 2017 11:02
Da Sousa a Pioli, Cristoforo non ha convinto nessuno, adesso si aprono le porte della cessione. Hagi invece... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il rapporto tra la Fiorentina e Sebastian Cristoforo non è stato certamente di quelli che hanno scatenato entusiasmo. L’uruguaiano ha fatto molta fatica ad imporsi, con Sousa prima ed adesso con Pioli, tant’è che ha giocato pochissimo rispetto anche a quelle che erano le aspettative. E adesso per lui si prospetta una cessione nel corso del prossimo mercato di gennaio. Nel frattempo viene valutata attentamente la posizione di Ianis Hagi che potrebbe essere dato in prestito o in Serie B o ad una squadra di un campionato estero.

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