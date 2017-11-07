Da Sousa a Pioli, Cristoforo non ha convinto nessuno, adesso si aprono le porte della cessione. Hagi invece...

Il rapporto tra la Fiorentina e Sebastian Cristoforo non è stato certamente di quelli che hanno scatenato entusiasmo. L’uruguaiano ha fatto molta fatica ad imporsi, con Sousa prima ed adesso con Pioli...

A cura di Redazione Labaroviola 07 novembre 2017 11:02

Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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