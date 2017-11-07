Corr. Fiorentino: i numeri per spiegare i problemi in attacco della Fiorentina...

Il Corriere Fiorentino di quest'oggi riporta alcuni numeri per far capire l'imprecisione da parte della Fiorentina in zona gol. Se i viola sono stati capaci di crossare ben 44 volte (il Napoli ne ha e...

Il Corriere Fiorentino di quest'oggi riporta alcuni numeri per far capire l'imprecisione da parte della Fiorentina in zona gol. Se i viola sono stati capaci di crossare ben 44 volte (il Napoli ne ha effettuati 54) e a conquistare ben 70 corner (in linea con la Roma e gli stessi azzurri), in queste occasioni sono riusciti ad andare in rete solo in 12 occasioni. Limiti tecnici, fortuna o precisione a seconda dei punti di vista. Considerando tra l'altro che i giocatori gigliati hanno già colpito 6 tra pali e traverse (7 ne ha presi la Juve, 8 l'Inter e 11 la Roma).