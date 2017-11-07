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Corr. Fiorentino: i numeri per spiegare i problemi in attacco della Fiorentina...

Il Corriere Fiorentino di quest'oggi riporta alcuni numeri per far capire l'imprecisione da parte della Fiorentina in zona gol. Se i viola sono stati capaci di crossare ben 44 volte (il Napoli ne ha e...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 novembre 2017 09:50
Corr. Fiorentino: i numeri per spiegare i problemi in attacco della Fiorentina... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Simeone
Rassegna Stampa
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Il Corriere Fiorentino di quest'oggi riporta alcuni numeri per far capire l'imprecisione da parte della Fiorentina in zona gol. Se i viola sono stati capaci di crossare ben 44 volte (il Napoli ne ha effettuati 54) e a conquistare ben 70 corner (in linea con la Roma e gli stessi azzurri), in queste occasioni sono riusciti ad andare in rete solo in 12 occasioni. Limiti tecnici, fortuna o precisione a seconda dei punti di vista. Considerando tra l'altro che i giocatori gigliati hanno già colpito 6 tra pali e traverse (7 ne ha presi la Juve, 8 l'Inter e 11 la Roma).

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