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Stadio: il mix tra esperti e giovani non funziona. La società al lavoro per trovare soluzioni per gennaio...

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport - Stadio, la crisi della Fiorentina è collegata anche all'assenza di leader in rosa. Il mix tra esperti e giovani non sta funzionando come dovrebbe an...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 novembre 2017 09:45
Stadio: il mix tra esperti e giovani non funziona. La società al lavoro per trovare soluzioni per gennaio... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gil Dias
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gil Dias
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Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport - Stadio, la crisi della Fiorentina è collegata anche all'assenza di leader in rosa. Il mix tra esperti e giovani non sta funzionando come dovrebbe anche a causa del rendimento di Astori e Badelj. I due 'senatori' sono in affanno e ne risente anche il resto della squadra. Pioli e la società sono già a lavoro per trovare soluzioni alternative anche in ottica del mercato di gennaio.

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