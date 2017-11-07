Stadio: il mix tra esperti e giovani non funziona. La società al lavoro per trovare soluzioni per gennaio...

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport - Stadio, la crisi della Fiorentina è collegata anche all'assenza di leader in rosa. Il mix tra esperti e giovani non sta funzionando come dovrebbe an...

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport - Stadio, la crisi della Fiorentina è collegata anche all'assenza di leader in rosa. Il mix tra esperti e giovani non sta funzionando come dovrebbe anche a causa del rendimento di Astori e Badelj. I due 'senatori' sono in affanno e ne risente anche il resto della squadra. Pioli e la società sono già a lavoro per trovare soluzioni alternative anche in ottica del mercato di gennaio.