Cristoforo: "Me ne sono andato per colpa di Pioli. Ecco cosa mi ha detto..."
L'ex centrocampista viola Sebastian Cristoforo ha dichiarato: "All'inizio della mia esperienza a Firenze sentivo la fiducia, poi l'anno seguente, con Pioli, ho smesso di giocare. Il mio addio è dovuto...
A cura di Redazione Labaroviola
10 settembre 2018 14:35
L'ex centrocampista viola Sebastian Cristoforo ha dichiarato: "All'inizio della mia esperienza a Firenze sentivo la fiducia, poi l'anno seguente, con Pioli, ho smesso di giocare. Il mio addio è dovuto a lui, mi disse che non sarei stato nei suoi piani, e quando è così devi solo accettarlo".
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