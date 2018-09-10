Cristoforo: "Me ne sono andato per colpa di Pioli. Ecco cosa mi ha detto..."

L'ex centrocampista viola Sebastian Cristoforo ha dichiarato: "All'inizio della mia esperienza a Firenze sentivo la fiducia, poi l'anno seguente, con Pioli, ho smesso di giocare. Il mio addio è dovuto...

A cura di Redazione Labaroviola 10 settembre 2018 14:35

Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Cristoforo

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