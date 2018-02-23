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CdS Stadio, Dabo al posto di Badelj con il Chievo? Ballottaggio aperto con Cristoforo. Pioli...

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Corriere Dello Sport - Stadio, per la partita contro il Chievo Verona vista la squalifica del metronomo di centrocampo, Milan Badelj, la Fiorentina...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 febbraio 2018 09:16
CdS Stadio, Dabo al posto di Badelj con il Chievo? Ballottaggio aperto con Cristoforo. Pioli... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Cristoforo
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Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Corriere Dello Sport - Stadio, per la partita contro il Chievo Verona vista la squalifica del metronomo di centrocampo, Milan Badelj, la Fiorentina dovrà necessariamente ricorrere ai ripari: Dabo o Cristoforo per sostituirlo. Ballottaggio tra i due più aperto di quel che si pensi perchè, nonostante Dabo sia più quotato, la sua poca esperienza nel calcio italiano potrebbe favorire Cristoforo dal primo minuto anche perchè l'uruguaiano è stato utilizzato con il misurino nel corso della stagione: 3 presenze complessive, e adesso vista la cessione di Sanchez ci potrebbe essere per lui il rilancio. Dabo alla cena di squadra è stato un trascinatore tanto da essersi già integrato nel gruppo ma in sostanza non c'è fretta per vederlo all'opera.

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