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FORM. UFFICIALI, FUORI BADELJ GIOCA CRISTOFORO, IN AVANTI SAPONARA

Questele formazioni ufficiali di Milan e Fiorentina per la partita in programma alle 18:MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodríguez; Kessie, Locatelli, Bonaventura; Cutrone, Kal...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 maggio 2018 16:52
FORM. UFFICIALI, FUORI BADELJ GIOCA CRISTOFORO, IN AVANTI SAPONARA - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Cristoforo
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Cristoforo
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Questele formazioni ufficiali di Milan e Fiorentina per la partita in programma alle 18:

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodríguez; Kessie, Locatelli, Bonaventura; Cutrone, Kalinic, Calhanoglu.

FIORENTINA (4-4-1-1): Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Chiesa, Dabo, Cristoforo, Benassi; Saponara; Simeone.

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