FORM. UFFICIALI, FUORI BADELJ GIOCA CRISTOFORO, IN AVANTI SAPONARA
Questele formazioni ufficiali di Milan e Fiorentina per la partita in programma alle 18:MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodríguez; Kessie, Locatelli, Bonaventura; Cutrone, Kal...
A cura di Redazione Labaroviola
20 maggio 2018 16:52
Questele formazioni ufficiali di Milan e Fiorentina per la partita in programma alle 18:
MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodríguez; Kessie, Locatelli, Bonaventura; Cutrone, Kalinic, Calhanoglu.
FIORENTINA (4-4-1-1): Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi; Chiesa, Dabo, Cristoforo, Benassi; Saponara; Simeone.