La Lazio guarda a Firenze, per giugno vogliono Badelj e adesso pensano a Cristoforo come alternativa

Difficile trovare una carenza nella rosa di questa Lazio. Il tecnico Simone Inzaghi è riuscito a tenere impegnati praticamente tutti i giocatori a sua disposizione e l'arrivo di Martin Caceres dal Ver...

Difficile trovare una carenza nella rosa di questa Lazio. Il tecnico Simone Inzaghi è riuscito a tenere impegnati praticamente tutti i giocatori a sua disposizione e l'arrivo di Martin Caceres dal Verona, unito alla permanenza con tanto di rinnovo di De Vrij, ha puntellato anche la difesa. L'unico ruolo che era migliorabile numericamente. L'arrivo dell'uruguayano sembra aver chiuso il mercato, anche se il ds Tare continua ad essere vigile su possibili occasioni a centrocampo. In particolare in arrivo da Firenze. Perché i biancocelesti sono una delle tante squadre su Milan Badelj, più per giugno a che per gennaio a dir la verità. Ma della rosa di Pioli piace anche Sebastian Cristoforo, altro uruguayano in uscita dal Franchi che potrebbe regalare un'alternativa in più a mister Inzaghi.

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