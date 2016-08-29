Cristoforo fa le visite mediche 3 volte: quando Benalouane insegna

Sebastian Cristoforo ha da poco ultimato, con successo, la prima parte delle sue visite mediche per la Fiorentina. Il centrocampista uruguaiano è stato sottoposto ai controlli del caso a Careggi e, ad...

Sebastian Cristoforo ha da poco ultimato, con successo, la prima parte delle sue visite mediche per la Fiorentina. Il centrocampista uruguaiano è stato sottoposto ai controlli del caso a Careggi e, adesso, si trasferirà in una clinica privata per effettuare ulteriori controlli. Secondo quanto appreso da Labaroviola.com, non è escluso che la Fiorentina possa effettuare anche un terzo riscontro, come già fatto per Diks. Nuovi casi Benalouane non vogliono essere rivissuti e, nella fattispecie, si parla di un calciatore che, pur essendo un classe '93, ha già vissuto alcune sfortunate esperienze in termini di infortuni, con due operazioni al crociato messe via. Da qui, l'esigenza di usare grande accortezza.