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Gazzetta: per la trasferta di Verona, Montella studia la sorpresa Cristoforo. Zurkowski bocciato?

Cristoforo titolare a Verona? Lo scrive La Gazzetta dello Sport

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 novembre 2019 11:59
Gazzetta: per la trasferta di Verona, Montella studia la sorpresa Cristoforo. Zurkowski bocciato? - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Laboratorio centrocampo per la Fiorentina, viste le assenze di Pulgar e Castrovilli tra 2 domeniche a Verona. Ne parla in breve anche La Gazzetta dello Sport di oggi che vede, oltre a Benassi, Cristoforo potenziale titolare. Il centrocampista spagnolo ai margini della squadra fin dall'avvio di stagione, offrirebbe dal 1' minuto maggiori garanzie di Zurkowski o di Boateng spostato nel ruolo di mezzala.

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