Gazzetta: per la trasferta di Verona, Montella studia la sorpresa Cristoforo. Zurkowski bocciato?
Cristoforo titolare a Verona? Lo scrive La Gazzetta dello Sport
A cura di Redazione Labaroviola
15 novembre 2019 11:59
Laboratorio centrocampo per la Fiorentina, viste le assenze di Pulgar e Castrovilli tra 2 domeniche a Verona. Ne parla in breve anche La Gazzetta dello Sport di oggi che vede, oltre a Benassi, Cristoforo potenziale titolare. Il centrocampista spagnolo ai margini della squadra fin dall'avvio di stagione, offrirebbe dal 1' minuto maggiori garanzie di Zurkowski o di Boateng spostato nel ruolo di mezzala.