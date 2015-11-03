Labaro Viola

Notizie Cristoforo Fiorentina Fiorentina

Dalla Spagna, il Girona è interessato a Cristoforo per il mercato invernale. Il suo contratto...

28 dicembre 2019 21:56

Gazzetta: per la trasferta di Verona, Montella studia la sorpresa Cristoforo. Zurkowski bocciato?

15 novembre 2019 11:59

Archivio

Esplora l'archivio di Cristoforo Fiorentina

Sett. 52 Sett. 46