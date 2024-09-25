Amrabat: "Qui al Fenerbahce per vincere l'Europa League, lavoreremo per quest'obbiettivo"

L'ex giocatore viola è carico e pronto ad affrontare la sua nuova avventura in Turchia al Fenerbahce con la coppa nel mirino

L'ex giocatore viola Sofyan Amrabat ha parlato oggi ai canali sociali del Fenerbahce citando anche il suo passato a Firenze e l'apertura della stagione: "Sono pronto, mi sono allenato con la Fiorentina e ho giocato diverse partite sia in campionato che in Conference, quindi la mia condizione fisica è buona. Non ho avuto molto tempo per abituarmi però credo di avere l'esperienza giusta per fare bene qui in Turchia. Quest'anno il nostro obbiettivo deve essere vincere l'Europa League e lavoreremo per raggiungere questo traguardo."

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