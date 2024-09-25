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Amrabat: "Qui al Fenerbahce per vincere l'Europa League, lavoreremo per quest'obbiettivo"

L'ex giocatore viola è carico e pronto ad affrontare la sua nuova avventura in Turchia al Fenerbahce con la coppa nel mirino

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 settembre 2024 13:26
Amrabat: "Qui al Fenerbahce per vincere l'Europa League, lavoreremo per quest'obbiettivo" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 25.08.2024, Fiorentina-Venezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 25.08.2024, Fiorentina-Venezia, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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L'ex giocatore viola Sofyan Amrabat ha parlato oggi ai canali sociali del Fenerbahce citando anche il suo passato a Firenze e l'apertura della stagione: "Sono pronto, mi sono allenato con la Fiorentina e ho giocato diverse partite sia in campionato che in Conference, quindi la mia condizione fisica è buona. Non ho avuto molto tempo per abituarmi però credo di avere l'esperienza giusta per fare bene qui in Turchia. Quest'anno il nostro obbiettivo deve essere vincere l'Europa League e lavoreremo per raggiungere questo traguardo."

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