Nazione: "La Fiorentina vuole completare la difesa senza spendere troppo. Folorunsho per Amrabat? No"

Ogni giorno che passa Amrabat si avvicina sempre più alla permanenza

Il mercato della Fiorentina non riguarda il solo Nico Gonzalez. Infatti il direttore Pradé sarebbe ancora alla ricerca di un difensore per completare il reparto arretrato. Vero è che in caso di arrivo del laterale sinistro serbo Kostic, Biraghi traslocherebbe definitivamente in difesa, lasciando così l'ex Juventus e Parisi a giocarsi un posto sulla fascia. Nonostante questa eventualità la caccia ad un nome che possa giocare nella difesa a tre di Palladino, è più che aperta. Resta il nome di Sagnan, così come circolano quelli di Senesi e Sutalo. L’idea di base però rimane sempre la stessa: completare il reparto senza esborsi eccessivi.

Ieri il Napoli ha provato a sondare la disponibilità della Fiorentina alla cessione di Amrabat. I viola per farlo partire chiedono 15 milioni di euro e la sensazione è che più passano i giorni e più le chance di permanenza aumentano. Il Napoli ha risposto proponendo in cambio Folorunsho. Giocatore che comunque piace al club gigliato, ma la risposta è stata negativa. Al momento l'unica offerta concreta resta quella del Fenerbahce di Mourinho, con il giocatore poco convinto di andare a giocare in Turchia. Lo riporta La Nazione.

https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-per-ora-non-si-muove-dalla-sua-posizione-vuole-40-milioni-per-la-cessione-di-nico-gonzalez/264948/