Corriere dello Sport: "La permanenza di Amrabat quasi una certezza. Solo timidi approcci dalla Turchia"

Ormai sembra una formalità il futuro di Amrabat, destinato, dopo una lunga estate di alti e bassi a rimanere alla Fiorentina

Sofyan Amrabat potrebbe realmente rimanere alla Fiorentina, un'opzione che, inizialmente considerata solo un'ipotesi, sta gradualmente assumendo i connotati di una realtà consolidata. Come riportato dal Corriere dello Sport, al 25 agosto non è ancora pervenuta un'offerta capace di far vacillare né il giocatore né la società. Quest'ultima non intende svalutare il centrocampista marocchino, e non a caso lo scorso giugno ha esteso il suo contratto fino al 2026, stabilendo con il Manchester United un prezzo non trascurabile per il diritto di riscatto (circa 20 milioni, che i Red Devils non hanno poi corrisposto).

La Fiorentina punta a incassare almeno 15 milioni dall'eventuale cessione del calciatore, che al momento non sembra attirare acquirenti disposti a investire tale somma. Anche dalla Turchia, dove si manifestava interesse per Amrabat, non si è andati oltre una certa soglia economica. L'ultima offerta, quella del Fenerbahçe, sostenuta dall'ammirazione di Mourinho per il giocatore, si attesta poco sopra i 10 milioni. Dal Regno Unito, invece, non si registrano movimenti: lo United non intende soddisfare le richieste della Fiorentina e non vi sono altre trattative in corso con club della Premier League.

Si prospetta quindi una permanenza dell'ex giocatore del Verona, che sta sempre più integrandosi negli schemi di Palladino. Inoltre, considerando che l'allenatore richiede già ulteriori rinforzi a centrocampo, la cessione di Amrabat comporterebbe la necessità di trovare un altro elemento per il reparto.

Nazione: "Medina vuole vestire Viola, il Boca dice no alla prima offerta della Fiorentina"

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