Pedullà: "La Fiorentina chiede 18 milioni per Amrabat, con il Fenerbahce distanza di 4 milioni"

Secondo il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà la trattativa tra Fiorentina e Fenerbahce per Amrabat continua. Come rivelato dal giornalista sul proprio profilo X oggi sono pr...

Secondo il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà la trattativa tra Fiorentina e Fenerbahce per Amrabat continua. Come rivelato dal giornalista sul proprio profilo X oggi sono previsti nuovi contatti tra i due club, la richiesta della Fiorentina per cedere il centrocampista marocchino si aggira sui 17/18 milioni di euro, e la distanza tra la viola e il club turco in questo momento è di 3/4 milioni di euro. vedremo come si evolverà la situazione in queste ultime ore di calciomercato

FIORENTINA SU BATURINA

https://www.labaroviola.com/di-marzio-la-fiorentina-vuole-baturina-centrocampista-della-dinamo-zagabria-costa-20-milioni-offerti-14/265889/