Amrabat: "Passaggio al Fenerbahce non semplice, mi volevano diverse squadre. Mourinho? È speciale"

Mourinho mi voleva e questo è stato uno dei motivi principali che mi ha spinto a scegliere questa squadra

L'ex centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, ha concesso un'intervista a Fanatik, dove ha parlato della sua nuova esperienza in Turchia, in particolare nel Fenerbahce guidato a José Mourinho. Queste le sue parole:

"Il Fenerbahçe è un club di grande prestigio, con una comunità numerosa e appassionata. Il trasferimento non è stato semplice: ho avuto contatti prolungati con Acun e, successivamente, un incontro con Jose Mourinho. Durante queste conversazioni mi sono sentito a mio agio, e questo ha influenzato la mia decisione. Scelgo sempre seguendo il cuore, e anche in questo caso è stato così. Ho ricevuto proposte da altre squadre, ma sono convinto di aver preso la decisione giusta. Ho percepito l'importanza e la grandezza della comunità del Fenerbahçe. Il senso di famiglia che si respira qui non si trova in tutte le squadre. La cosa più significativa per me è stata sentire l'affetto delle persone: sapere quanto mi desideravano ha reso speciale l'idea di giocare per questi tifosi.

Mourinho? Persona speciale. È fondamentale sapere che un allenatore di tale calibro ti apprezza. Questo è stato uno dei motivi principali che mi ha spinto a scegliere questa squadra. Sono un giocatore determinato, con una forte voglia di vincere, e José condivide la stessa mentalità. Mi auguro che insieme riusciremo a raggiungere grandi risultati".

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