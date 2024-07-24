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Tuttosport: "Il Milan frena per Fofana, ora nel mirino c'è Amrabat in uscita dalla Fiorentina"

Amrabat lascerà nuovamente Firenze

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 luglio 2024 08:57
Tuttosport: "Il Milan frena per Fofana, ora nel mirino c'è Amrabat in uscita dalla Fiorentina" -
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Il Milan ha frenato bruscamente nella trattativa col Monaco per Fofana, viste le richieste improvvisamente salite da parte dei monegaschi. Per questo i rossoneri stanno tornando a valutare anche altri profili, tra i quali anche Richard Rios del Palmeiras (accostato tempo fa anche ai viola) e Sofyan Amrabat, rientrato alla Fiorentina dopo il prestito allo United ma in procinto di lasciare nuovamente Firenze. Lo scrive Tuttosport.

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