Tuttosport: "Il Milan frena per Fofana, ora nel mirino c'è Amrabat in uscita dalla Fiorentina"

Amrabat lascerà nuovamente Firenze

Il Milan ha frenato bruscamente nella trattativa col Monaco per Fofana, viste le richieste improvvisamente salite da parte dei monegaschi. Per questo i rossoneri stanno tornando a valutare anche altri profili, tra i quali anche Richard Rios del Palmeiras (accostato tempo fa anche ai viola) e Sofyan Amrabat, rientrato alla Fiorentina dopo il prestito allo United ma in procinto di lasciare nuovamente Firenze. Lo scrive Tuttosport.