Tuttosport: "Il Milan frena per Fofana, ora nel mirino c'è Amrabat in uscita dalla Fiorentina"
Amrabat lascerà nuovamente Firenze
A cura di Redazione Labaroviola
24 luglio 2024 08:57
Il Milan ha frenato bruscamente nella trattativa col Monaco per Fofana, viste le richieste improvvisamente salite da parte dei monegaschi. Per questo i rossoneri stanno tornando a valutare anche altri profili, tra i quali anche Richard Rios del Palmeiras (accostato tempo fa anche ai viola) e Sofyan Amrabat, rientrato alla Fiorentina dopo il prestito allo United ma in procinto di lasciare nuovamente Firenze. Lo scrive Tuttosport.