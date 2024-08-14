TMW: “Sia la Fiorentina che Palladino vorrebbero tenere Amrabat, nessun offerta dalla Premier”

Una delle principali domande che la Firenze del calcio si sta ponendo in queste ore è stata fatta anche all'ultimo arrivato dal mercato Amir Richardson, durante la presentazione ufficiale al Viola Par...

Una delle principali domande che la Firenze del calcio si sta ponendo in queste ore è stata fatta anche all'ultimo arrivato dal mercato Amir Richardson, durante la presentazione ufficiale al Viola Park da nuovo giocatore della Fiorentina: che ne sarà di Sofyan Amrabat? Neanche il classe 2002 suo connazionale è sembrato avere le idee troppo chiare in merito, normale soprattutto se si è appena arrivati: "Sì, certo, ci ho parlato. Anche ieri, quando sono arrivato, ma per quanto lo riguarda sta a lui decidere se restare". Insomma, dubbi fugati pochi. Lato società, e in questo senso dirigenza e allenatore viaggiano ben compatti, l'idea è chiara e prevede una permanenza di Amrabat.

D'altronde già nella conferenza di fine stagione e inizio mercato, il direttore sportivo Pradè aveva detto: "Se mi chiedi se lo terrei, direi di sì, ma non mi sembra quello che ha nella testa Sofyan. Siamo andati più volte da lui a Manchester, ma è in Premier e penso lì voglia rimanere". Fino ad oggi però, nonostante i ripetuti ammiccamenti da Manchester, dall'Inghilterra non si è fatto più realmente vivo nessuno e questo sta spingendo più di qualcuno a sperare nella permanenza. E pure Palladino, dopo l'amichevole con il Friburgo, aveva lanciato più di qualche segnale: "Con lui è nato un grande rapporto perché non lo conoscevo come uomo. Ho conosciuto un grande uomo e mi ha dato disponibilità nonostante le voci di mercato perciò l'ho buttato in campo ed ha fatto una buona prova. Vedremo quello che succederà ma io sono contento di averlo e sarei felice di allenarlo tutto l'anno". Segnale che nel club c'è voglia di avere Amrabat. Lo scrive Tuttomercatoweb

PEDULLA SU GUDMUNDSSON

https://www.labaroviola.com/pedulla-gudmundsson-ha-fretta-dipendesse-da-lui-sarebbe-gia-alla-fiorentina-viola-vogliono-chiudere-oggi/264142/