È finita l'avventura di Amrabat alla Fiorentina: è in volo verso Istanbul con la maglia del Ferbahce
Finisce con la sfida della Pancho Arena l'avventura di Sofyan Amrabat alla Fiorentina. Il centrocampista è in viaggio verso Istanbul, in attesa di iniziare la sua nuova avventura con il Fenerbahce di...
Finisce con la sfida della Pancho Arena l'avventura di Sofyan Amrabat alla Fiorentina. Il centrocampista è in viaggio verso Istanbul, in attesa di iniziare la sua nuova avventura con il Fenerbahce di José Mourinho. Intanto sui social il marocchino sfoggia già la nuova maglia gialloblù dei "Canarini" mentre si trova in volo verso la prossima meta della sua carriera.
DI MARZIO: “LA FIORENTINA PUÒ CHIUDERE PER BOVE. PER BATURINA SI CERCHERÀ L’INTESA FINO ALL’ULTIMO”
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