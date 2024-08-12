Nazione: “Se arrivano offerte solo dalla Turchia, Amrabat resta alla Fiorentina. Palladino vuole convincerlo”

Rispetto a qualche giorno fa la permanenza di Amrabat è un'opzione molto più concreta

Una situazione in casa Fiorentina riguarda Sofyan Amrabat. Mentre il Viola Park si prepara ad accogliere un altro marocchino come Richardson, Palladino sta cercando di convincere in tutti i modi l'ex Verona a rimanere.

Rispetto a qualche giorno fa, la permanenza di Amrabat è molto più concreta. Con Palladino è nato un grande feeling e adesso la situazione è molto chiara: se dovessero arrivare offerte dalla Turchia e basta, il centrocampista rimarrà a Firenze. Ma se si dovesse fare vivo lo United, allora sarà difficile trattenerlo. Nel caso di addio di Amrabat, la Fiorentina dovrà tornare sul mercato per trovare un altro centrocampista. Ieri si è parlato di Sergi Roberto. Lo scrive La Nazione.

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