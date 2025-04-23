Dalla Turchia: "Il Fenerbahce ha chiesto uno sconto per il riscatto di Amrabat, no della Fiorentina"

Secondo il portale Turco Winwin il Fenerbahce non sarebbe soddisfatto delle prestazioni di Sofyan Amrabat, arrivato quest'anno in prestito con obbligo di riscatto dalla Fiorentina. Il centrocampista m...

Secondo il portale Turco Winwin il Fenerbahce non sarebbe soddisfatto delle prestazioni di Sofyan Amrabat, arrivato quest'anno in prestito con obbligo di riscatto dalla Fiorentina. Il centrocampista marocchino arrivato su richiesta di Mourinho infatti non avrebbe convinto appieno la dirigenza della squadra Turca, che però adesso si trova costretta a riscattare il calciatore.

Amrabat infatti è stato ceduto in prestito con obbligo e di conseguenza non può tornare alla Fiorentina, il Fenerbahce però ha provato comunque a chiedere uno sconto alla Fiorentina sui 12 milioni di euro del riscatto. Con la dirigenza viola che ovviamente forte della formula a suo favore ha negato lo sconto al club di Mourinho