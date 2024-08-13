Ferrara: "Amrabat sarebbe il centrocampista perfetto per Palladino, spero riesca a restare con la maglia viola"

Il noto giornalista di fede viola ha parlato di vari temi legati al mondo della Fiorentina ed al mercato sempre più nel vivo

A Radio Bruno è intervenuto il noto giornalista Benedetto Ferrara che ha parlato di alcuni temi legati al mondo viola: "Richardson mi piace tanto e mi incuriosisce, spero sia un giocatore importante per la Fiorentina, è molto giovane e può avere una grande carriera davanti. Viene dalle Olimpiadi dove ha vinto una medaglia ed è pronto sicuramente a livello fisico. Ha delle caratteristiche particolari, secondo me può giocare dal primo minuto anche a Parma."

Su Amrabat: "Non me l'aspettavo poi Palladino gli ha parlato e qualcosa è scoccato. Mai dire mai, magari se ne andrà lo stesso perché arriva lo United e lui accetta, però adesso è un giocatore della Fiorentina e sinceramente mi auguro continui a vestire la maglia viola. Sarebbe un giocatore perfetto per il gioco di Palladino perché lui vuole uno che rompa il gioco e che sappia verticalizzare."

Su Nico-Gudmundsson: "Il Genoa deve fare un colpo e per questo ha bloccato la trattativa, credo che alla fine ce la faremo ad averlo. Gudmundsson sarebbe un ottimo rinforzo ed anche il tecnico ne sarebbe felice, mentre se Nico restasse penso avrebbe dei problemi a giocare dietro la punta, l'islandese in quello è più forte."

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