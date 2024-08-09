Da Bologna: idea Amrabat dalla Fiorentina, c'è voglia di regalare un centrocampista a Italiano

Sofyan Amrabat è un nome in uscita dalla Firoentina: l'ex Verona è destinato a lasciare Firenze: futuro ancora incerto per lui, ma arriva una suggestione a tal proposito: il Bologna starebbe infatti o...

A cura di Redazione Labaroviola 09 agosto 2024 13:30

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