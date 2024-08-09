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Da Bologna: idea Amrabat dalla Fiorentina, c'è voglia di regalare un centrocampista a Italiano

Sofyan Amrabat è un nome in uscita dalla Firoentina: l'ex Verona è destinato a lasciare Firenze: futuro ancora incerto per lui, ma arriva una suggestione a tal proposito: il Bologna starebbe infatti o...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 agosto 2024 13:30
Da Bologna: idea Amrabat dalla Fiorentina, c'è voglia di regalare un centrocampista a Italiano -
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Sofyan Amrabat è un nome in uscita dalla Firoentina: l'ex Verona è destinato a lasciare Firenze: futuro ancora incerto per lui, ma arriva una suggestione a tal proposito: il Bologna starebbe infatti osservando con attenzione gli sviluppi della sua situazione dell'ex United. Oltre al marocchino, come riporta il Corriere di Bologna, nel mirino c'è anche Cameron Puertas dell'Union St Gilloise. Però è la voce di un possibile asse Bologna-Fiorentina per il marocchino la novità di giornata in casa emiliana.  La dirigenza felsinea ha intenzione di regalare un centrocampista a Vincenzo Italiano, se non due in caso di partenza di Moro. Il mercato in mezzo al campo dovrebbe sbloccarsi negli ultimi giorni di mercato, con nomi anche di spessore che potrebbero muoversi.

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